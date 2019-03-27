Костюм испанского кабальеро и длинные волосы: Олег Винник сменил имидж

Новости шоу бизнеса: Украинский певец Олег Винник неожиданно сменил образ - певец сменил прическу и подобрал себе оригинальный наряд.

Снимок он опубликовал на странице в Instagram.

Популярный украинский певец пообещал вскоре представить новую видео работу. Любимец женщин не стал называть, на какую именно песню снимет клип, но показал его новую героиню. Винник решил дать возможность своим поклонникам угадать, на какую песню он представит клип.

"Как думаете, на какую песню мы готовим клип с этой прекрасной леди?", — подписал фото Винник. В комментариях поклонницы предполагают, что это будет "Каменная ночь", где поется о маленькой дочери.

На фото Винник предстал в костюме испанского кабальеро и с длинными волосами. "Артисты должны "перевоплощаться". В первую очередь, это интересно – посмотреть на себя в другом амплуа. К каждому новому образу, который мне предлагают стилисты, я отношусь с самоиронией. Более того, считаю, что в моем творчестве должен присутствовать юмор", - заявил певец.

Также они отметили необычный образ артиста и раскритиковали его новую прическу. Кстати, над новым образом Винника стилисты колдовали целых шесть часов.