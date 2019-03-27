Наталья, хватит худеть: украинская певица удивила постаревшим видом

Новости шоу бизнеса: Известная украинская певица Наталья Могилевская удивила поклонников постаревшим лицом.

Певица опубликовала в своем Instagram фото, на котором запечатлена с охапкой белых роз.

"Редко встречаются такие белоснежные цветы. Они завораживают своей чистотой и нежностью. Удивительные. Спасибо", - написала Могилевская.

Фанаты же призвали певицу перестать худеть, высказав мнение, что она выглядит сильно постаревшей.

"Наталья, хватит худеть! Неужели из вашего окружения некому сказать, что вы уже перешли порог "хорошенькой" и "прикольно"!!!???", "Постарела, капец... женщина должна быть в теле, поправляйся Натали!", "Еле узнала", "Совсем худышка, хочется вас накормить", - пишут в комментариях.