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Дочь Ольги Фреймут поразила Сеть ярким макияжем

Дочь Ольги Фреймут поразила Сеть ярким макияжем
15:44 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Девочка уже не первый год пользуется профессиональной косметикой, публикуя селфи с ярким макияжем в своем Instagram.

Сейчас мало кого удивишь девочками, которые в подростковом возрасте выглядят на 20+, вот и дочь "истинной леди" Ольги Фреймут не стала исключением.

В СМИ не уже не раз обсуждали непривычно "взрослую" внешность Златы Митчелл. 

Это почему-то очень цепляет подписчиков Златы, поэтому они вовсю высказывают свое мнение в комментариях под фото, не стесняясь выражений: "Очень старше выглядишь чем на свои 13 лет", "Для чего этот пафос, будь попроще", "Не спеши взрослеть, красотка, детство не вернешь, а губки подуть на фото еще успеешь", "Ребенок, что с твоим лицом? Зачем его так портить", "Очень много понтов в тебе".

 
 
 
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I feel like this is going to be an amazing day... Happy Birthday to me Wish more “California “ in my life

Публикация от Mitchell Zlata (@zlata_mitchell)

Без макияжа и с младенцем: Ольга Фреймут показала свои архивные фото

Стоит признать, что на оскорбления девочка не отвечает и держится стойко. В любом случае, никто не в праве запрещать Злате выглядеть так, как хочется ей самой. Надеемся, когда-то это поймут и комментаторы, от которых, в свое время пострадала и дочь Оли Поляковой Маша — ровесница Златы.

Как сообщалось ранее, Украинская телеведущая Ольга Фреймут отправилась на отдых в турецкий город Белек вместе со своими детьми и мужем Владимиром Локотко.

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Все по теме:

Instagram, Макияж, Знаменитости, Ольга Фреймут, Яркий макияж, Селфи, Злата Митчелл, Дочь Оли Фреймут.
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