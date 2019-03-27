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Оля Цибульская установила необычный рекорд

Оля Цибульская установила необычный рекорд
18:42 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица и телеведущая Оля Цибульская – счастливая обладательница нескольких необычных рекордов.

Артистка поженила рекордную 630-ю пару и поделилась тайным и эксклюзивным видео из церемонии.

Неутомимая звезда уже провела наибольшее количество музыкальных концертов и самых длинных прямых эфиров, а теперь еще и достигла рекордной цифры объединенных сердец.

Молодоженами-счастливчиками стала пара хореографов из Харькова. 

Оля Цибульская наконец решилась познакомить поклонников с сыном

Влюбленные решили пожениться экспромтом и сначала совсем не могли поверить, что Цибульская согласится.

Я прилетела в Харьков специально, чтобы женить Мишу с Кристиной. Когда услышала трогательную историю их любви, поняла – рекорд поставлю именно с ними. Безгранично ценю, что такое большое количество пар доверяют мне самый важный день в их жизни – я чувствую эту связь и отвечаю тем же, – призналась Оля Цибульская.

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Все по теме:

Рекорд, Знаменитости, Оля Цибульская, Необычный рекорд.
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