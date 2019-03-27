Оля Цибульская установила необычный рекорд

Новости шоу бизнеса: Певица и телеведущая Оля Цибульская – счастливая обладательница нескольких необычных рекордов.

Артистка поженила рекордную 630-ю пару и поделилась тайным и эксклюзивным видео из церемонии.

Неутомимая звезда уже провела наибольшее количество музыкальных концертов и самых длинных прямых эфиров, а теперь еще и достигла рекордной цифры объединенных сердец.

Молодоженами-счастливчиками стала пара хореографов из Харькова.

Влюбленные решили пожениться экспромтом и сначала совсем не могли поверить, что Цибульская согласится.

Я прилетела в Харьков специально, чтобы женить Мишу с Кристиной. Когда услышала трогательную историю их любви, поняла – рекорд поставлю именно с ними. Безгранично ценю, что такое большое количество пар доверяют мне самый важный день в их жизни – я чувствую эту связь и отвечаю тем же, – призналась Оля Цибульская.