Бывший муж Ким Кардашьян откровенно рассказал о жизни после развода

Новости шоу бизнеса: Видное место в рассказе он уделил экс-жене, которая, по его словам, негативно повлияла на него.

Звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашян создает картинку семейной идиллии с Канье Уэстом. Однако в СМИ просочилась информация, как на самом деле нелегко жить с ней. Своей историей поделился экс-муж Ким – бейсболист Крис Хамфрис.

34-летний спортсмен до сих пор не обсуждал свою личную жизнь и после разрыва с Ким Кардашян избегал общения с журналистами, передает People. Однако на днях Крис Хамфрис объявил о завершении спортивной карьеры, написав эссе о своей жизни.

Хоть брак Ким и Криса продлился всего 72 дня, однако жизнь бейсболиста стремительно изменилась. И не в самую лучшую сторону. Профессионального бейсболиста стали воспринимать, не как перспективного спортсмена, а как бывшего мужа Ким Кардашян и парня из реалити-шоу.

"Я встретил девушку, которая оказалась очень популярной, и женился на ней. И это проклятие... Я не знал, во что ввязываюсь. Был очень наивен и не думал, насколько сильно изменится моя жизнь. Немного беспокоит меня до сих пор – мнение отдельных людей, которые считают, что наш брак был фиктивным. В мире много фейков, но наши отношения были на 100% искренними. Когда стало понятно, что у нас ничего не получится... Ну, что я могу сказать? Это ужасно. Нелегко переживать такое в кругу друзей, семьи, но когда на тебя смотрит еще и весь мир – это совсем другое. Это было жестоко", – откровенно рассказал Крис Хамфрис.

Кроме этого, слава бывшей жены до сих пор преследует спортсмена. А сразу после развода Крис хотел закрыться от всего мира и даже избегал публичных выходов.

Я не знал, как со всем справиться. Невозможно подготовиться к тому, что к тебе на каждом шагу подбегают, фотографируются, говорят разные вещи. Я вообще не хотел выходить из дома. Чувствовал, что люди имеют ненависть ко мне и даже сами не знают, почему,– вспомнил экс-супруг Ким Кардашян.

Впоследствии Крис Хамфрис решил изображать из себя другого человека при встрече с поклонниками шоу "Семейство Кардашян". Спортсмен назывался другим именем и добавлял, что люди просто обознались. Это повлияло и на психологическое состояние бейсболиста, так как в один момент он совсем не хотел быть собой.

"Я не хотел быть Крисом Хамфрисом. Это самое безумное чувство в мире – не хотеть быть самим собой. Даже не пытался защищать себя, потому что понимал, что победить не смогу. Невозможно противостоять таблоидам", – добавил он.

После непродолжительного брака с бейсболистом Крисом Хамфрисом Ким Кардашян закрутила роман с рэпером Канье Уэстом. Официальный развод она получила в июне 2013-го, когда была на последнем месяце беременности. В 2014 году Ким и Канье поженились в Италии. Сейчас американские супруги счастливо живут в Лос-Анджелесе и воспитывают троих общих детей.