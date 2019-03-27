30 не приговор: интересные факты из жизни украинского хореографа Александра Лещенко

Новости шоу бизнеса: 27 марта хореографу, режиссеру, руководителю театра танца "Foresight" Александру Лещенко исполнилось 30 лет.

За время своего появление на сцене шоу "Танцюють всі", хореограф успел добиться многого. Он побывал в двадцати странах, поставил шоу-программы для мировых звезд и открыл свою школу. В честь дня рождения известного хореографа Украины мы решили отметить самые интересные факты из жизни Александра.

Популярным Александр Лещенко стал в первом сезоне телешоу "Танцюють всі" (СТБ).

После участвовал в популярном шоу "Танцюю для тебе" (1+1), где в паре с гимнасткой Анной Бессоновой триумфально занял первое место. Запомнился зрителям постановками ярких и масштабных номеров.

Был хореографом-постановщиком команды из Кировограда на проекте "Майданс" (Интер). Команда Александра одержала победу и получила главный приз 1 000 000 грн. После победы, на выигранные деньги команда построила в Кропивницком (бывший Кировоград) 10 детски площадок и в городе была открыта Империя искусств "Foresight", которая уже 7 лет успешно воспитывает новое поколение танцовщиков. После победы, Александр стал главным хореографом второго сезона шоу "Майданс".

С самого основания театра танца "Foresight", вместе со своей женой и творческим партнером Линой Верес, Александр является его художественным руководителем и хореографом-постановщиком. Именно Лина предложила 17-ти летнему парню стать в столь юном возрасте главной творческой единицей в новообразовавшемся коллективе "Форсайт" 13 лет назад, сразу увидев в нем искрящийся и неординарный талант. С этого и началась активная творческая карьера.

Вместе с театром танца Александр объездил с гастролями более 20 стран, среди которых: Германия, Франция, Турция, Эстония, Швеция, Финляндия, Бразилия, Армения, Греция, Шотландия, ОАЭ, Китай, Голландия, Италия, Казахстан и др.

Лещенко поставил такие известные мюзиклы, как "Золушка", "Снежная королева", "Чипполино в Чикаго", первое в мире "Pole Art Show", и многие другие. Одним из самых популярных является шоу - "Саквояж", которое за 2.5 года своего существования увидело страны Европы, Азии, Южной Америки.

Александр Лещенко сотрудничал с такими артистами, как ALYOSHA, Александр Рыбак, Ирина Билык, Александр Пономарев, Виталий Козловский, Оля Цыбульская, Иван Дорн.

Украинский хореограф Александр Лещенко вместе с "Foresight" открывал концерт в рамках мирового турне певицы Rihanna в Баку.

Сейчас в Киеве работает 3 танцевальных студии "Foresight" Александра Лещенко, где могут заниматься все желающие: от самых маленьких до самых старших. Также Александр преподает современные танцы в одном из университетов Киева.