Жду этого события: Катя Осадчая заговорила о пополнении в семье

Новости шоу бизнеса: Катя Осадчая не часто рассказывает о своих детях и делится подробностями из их жизни.

Об этом известная телеведущая рассказала в своем Instagram.

"Рано или поздно каждый ребенок просит песика) Я, затаив дыхание, жду этого события в нашей семье, поскольку раньше никогда не имела собаку, в моем детстве были одни лишь коты". — поделилась Осадчая в подписи к фотографиям, рекламирующим бренд одежды для питомцев.

Поклонникам телеведущей такие милые фото пришлись по душе, о чем они написали в комментариях: "очень красивые снимки, вы с этой собакой так стильно смотритесь", "Шикарные фото! Подумала, что где-то в Англии снято", "Вы здесь похожи на Мэри Поппинс", "Очень эффектная Катя и милый лабрадор в ярком комбинезоне".

А вот некоторых заинтересовали не фото, а желание Кати иметь в доме собаку: "а Юра хочет иметь собаку?", "Класс идея!Верный друг будет!", "Это Юра захотел так?".

Как сообщалось ранее, Популярная украинская телеведущая Екатерина Осадчая посетила общенациональную программу "Человек года", которая состоялась в Киеве в субботу, 23 марта.