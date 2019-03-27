Жду этого события: Катя Осадчая заговорила о пополнении в семье

Об этом известная телеведущая рассказала в своем Instagram.
"Рано или поздно каждый ребенок просит песика) Я, затаив дыхание, жду этого события в нашей семье, поскольку раньше никогда не имела собаку, в моем детстве были одни лишь коты". — поделилась Осадчая в подписи к фотографиям, рекламирующим бренд одежды для питомцев.
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Рано чи пізно кожна дитина просить песика :) Я, затамувавши подих, чекаю на цю подію в нашій родині, адже ніколи не мала пса, в моєму дитинстві були самі лише коти. Мої давні знайомі, що мають крамницю @montmorency_for_pets заспокоюють, якщо що, будеш собаку вдягати стильно Рада була бачити, все ж, сподіваюсь, Іван захоче меншу собаку
Поклонникам телеведущей такие милые фото пришлись по душе, о чем они написали в комментариях: "очень красивые снимки, вы с этой собакой так стильно смотритесь", "Шикарные фото! Подумала, что где-то в Англии снято", "Вы здесь похожи на Мэри Поппинс", "Очень эффектная Катя и милый лабрадор в ярком комбинезоне".
А вот некоторых заинтересовали не фото, а желание Кати иметь в доме собаку: "а Юра хочет иметь собаку?", "Класс идея!Верный друг будет!", "Это Юра захотел так?".
Как сообщалось ранее, Популярная украинская телеведущая Екатерина Осадчая посетила общенациональную программу "Человек года", которая состоялась в Киеве в субботу, 23 марта.