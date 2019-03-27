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Мэрайя Кэри подчеркнула пышные формы в откровенном мини

Мэрайя Кэри подчеркнула пышные формы в откровенном мини
20:35 Ср, 27 Март 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Фигура ей не мешает: артистка смело надевает мини-платье, демонстрируя далеко не стройные ноги.

Американская поп-певица Мэрайя Кэрри всегда имела достаточно пышные формы.

Видимо, сексапильная Мэрайя Кэри после особой процедуры для похудения, бандажирования желудка, не пересмотрела свой рацион. Артистку заметили в одном из самых популярных заведений для селебритиз – ресторане японской кухни TAO Uptown. Там звезда сидела за накрытым столом, не отказывая себе в угощении. 

 
 
 
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Mariah Carey celebrando o sucesso do concerto de ontem #MariahCarey #Mariah #CautionWorldTour #Caution #Tour #NewYorkCity #NewYork #NYC #16thNight

Публикация от mariahnow (@mariahnowbr)

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Вероятно, так Мэрайя Кэри отпраздновала завершение своего тура в Нью-Йорке, где она дала несколько концертов. В заведении певица удачно позировала перед камерами, выбирая правильные позы, однако на выходе из ресторана папарацци показали, как выглядит артистка без ретуши.

Для публичного выхода Мэрайя надела одно из обольстительных мини-платьев с большим декольте. Но если пышный бюст вызвал у поклонников восторг, то ее ноги выглядели не так привлекательно. Свой образ она дополнила сплетенным волосами, ярким макияжем и массивными серьгами.

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Все по теме:

Мэрайя Кэри, Знаменитости, Певица, Артистка, Поп-певица, Поп-звезды, Пышные формы.
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