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Стало известно, почему Селена Гомес избегает Джастина Бибера

Стало известно, почему Селена Гомес избегает Джастина Бибера
10:26 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Сейчас Селена Гомес вернулась к работе над рекламными и музыкальными проектами и посвящает все свое время творчеству.

Несколько дней назад Джастин Бибер гневно обрушился в соцсетях на хейтеров, заявляющих, будто бы певец женился на Хейли Болудин только ради того, чтобы вернуть свою экс-возлюбленную Селену Гомес. Музыкант имел неосторожность написать, что "любил Селену и любит ее до сих пор", взволновав тем самым и поклонников, и таблоиды. Пока все обсуждали заявление Бибера, портал Radar Online выяснил, что сама Гомес всеми силами старается избегать как Джастина, так и его супругу.

"Я любил и люблю Селену, для нее всегда будет место в моем сердце, но я по уши влюблен в свою жену", — написал Бибер в Instagram. Это заявление разожгло еще более активное обсуждение личной жизни музыканта, и не все обратили внимание на молчание его бывшей возлюбленной. С тех пор, как Селена Гомес покинула реабилитационную клинику после нервного срыва, она не упоминала свои предыдущие отношения. Издание Radar Online узнало, почему. "Селена закрыла эту главу своей жизни, и теперь она чувствует себя хорошо, потому что его нет рядом", — сообщил порталу источник из близкого окружения певицы.

Джастин Бибер объявил о временном уходе со сцены

"Она не хочет иметь ничего общего ни с одним из них. Она всеми силами избегает Джастина и Хейли, во всяком случае, ее родные и друзья в этом убеждены", — добавил инсайдер.

Недавно Селена Гомес выпустила первый музыкальный клип в этом году — на песню I Can’t Get Enough. Что касается Джастина Бибера и его психологических проблем, подруга Гомес дала жесткий ответ: "Селена должна заботиться о себе, а не о нем. У него теперь есть Хейли. Это она поклялась быть рядом с ним в болезни и здравии".

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Джастин Бибер, Селена Гомес, Знаменитости.
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