Стало известно, когда Алина Гросу выходит замуж

Новости шоу бизнеса: Ее крестная Ирина Билык раскрыла главный секрет – Алина действительно выходит замуж.

23-летняя украинская певица Алина Гросу любит удивлять и эпатировать. Недавно в сети появились слухи, что звезда готовится к свадьбе.

Свадьбы пока были у Алины Гросу только на экране. Последний раз – во время съемок фильма "Замок на песке", премьеру которого покажет канал "Украина".

Но теперь звезда и сама собралась под венец. Известно, что уже четыре года Алина встречается с парнем по имени Александр. Сторонники думают, когда же состоится долгожданная свадьба. Да и сама Алина недавно заявила, что обо всем расскажет в июне. Но главный секрет певицы раскрыла ее крестная Ирина Билык уже сейчас.

"Маленькая Алина Гросу уже выросла, она выходит замуж в июне. Свадьба состоится в Венеции, мы готовимся. Думаю, у Алины будет два или даже три платья в этот день, потому что ее родная тетя шьет свадебные платья. У тети бизнес не только в Украине, но и за рубежом. Я, кстати, тоже буду на свадьбе Алины в очень красивом платье", – призналась Ирина Билык.