Эффектная красотка: Мадонна сменила образ

Новости шоу бизнеса: Певица снова перекрасилась в блондинку.

Известная певица решила сменить образ. Мадонна, которая недавно была знойная брюнеткой, снова решила перейти на светлую сторону.

Снимком с новым образом знаменитость поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На фото певица позирует с броским макияжем: розовые тени, накладные ресницы и яркие губы. Также теперь на волосах знаменитости красуется эффектный блонд.

Переглянути цей допис в Instagram I cant Decide.................#help Допис, поширений Madonna (@madonna) 25 Бер 2019 р. о 10:00 PDT

Фото она дополнила подписью: "Я не могу решить, помогите".

Фанаты поддержали знаменитость советом. Большинство признали блонд для нее лучшим вариантом. "Блонд, всегда блонд", Это всегда твое! Сделай это", "Вау", - написали поклонники.