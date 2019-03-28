Эффектная красотка: Мадонна сменила образ

Известная певица решила сменить образ. Мадонна, которая недавно была знойная брюнеткой, снова решила перейти на светлую сторону.
Снимком с новым образом знаменитость поделилась в своем Instagram-аккаунте.
На фото певица позирует с броским макияжем: розовые тени, накладные ресницы и яркие губы. Также теперь на волосах знаменитости красуется эффектный блонд.
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Фото она дополнила подписью: "Я не могу решить, помогите".
Фанаты поддержали знаменитость советом. Большинство признали блонд для нее лучшим вариантом. "Блонд, всегда блонд", Это всегда твое! Сделай это", "Вау", - написали поклонники.