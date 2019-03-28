Деловая красотка: эффектный стиль от королевы Иордании

Женщина не боится экспериментировать со стилем, поэтому даже на официальных мероприятиях выглядит потрясающе.
Новое фото из официальной встречи Рания опубликовала на своей странице в Instagram.
27 марта Рания провела мероприятие в рамках своей благотворительной программы по образованию малообеспеченных людей в Иордании.
Для выхода иорданская королева надела светлую рубашку с пышными рукавами, которую заправила в асимметричную клетчатую юбку от Silvia Tcherassi. Акцентом в образе Рания сделала стройную талию с помощью широкого темно-синего пояса.
Завершили look жены Абдаллы II серые замшевые туфли на каблуке и оранжевая сумка.