Деловая красотка: эффектный стиль от королевы Иордании

Новости шоу бизнеса: Очаровательную жену иорданского короля Абдаллы II Ранию считают настоящей иконой стиля.

Женщина не боится экспериментировать со стилем, поэтому даже на официальных мероприятиях выглядит потрясающе.

Новое фото из официальной встречи Рания опубликовала на своей странице в Instagram.

27 марта Рания провела мероприятие в рамках своей благотворительной программы по образованию малообеспеченных людей в Иордании.

Для выхода иорданская королева надела светлую рубашку с пышными рукавами, которую заправила в асимметричную клетчатую юбку от Silvia Tcherassi. Акцентом в образе Рания сделала стройную талию с помощью широкого темно-синего пояса.

Завершили look жены Абдаллы II серые замшевые туфли на каблуке и оранжевая сумка.