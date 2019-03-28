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Тина Кароль снялась в чувственной фотосессии

Тина Кароль снялась в чувственной фотосессии
15:42 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Тина Кароль постоянно в центре общественного внимания.

Украинская певица Тина Кароль опубликовала новый снимок в своем Instagram.

Ее фанаты есть не только на территории Украины, но и далеко за ее пределами. К слову, певица недавно отправилась в Нью-Йорк, чтобы подписать контракт с звукозаписывающим лейблом на выпуск целого англоязычного альбома. Это значит, что география творчества успешной артистки будет только расширяться, а поклонников становиться все больше.

Сегодня, 28 марта, на странице Тины Кароль в Instagram появилось новое фото. На нем певица запечатлена в роскошном белом платье с украшением на голове в виде сеточки. Снимок не цветной, а черно-белый, что придает образу загадочности и драматичности. В таком платье Тина похожа на грустную невесту. 

 
 
 
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#tinakarol #тинакароль Ph @vogue_ukraine

Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

Тина Кароль восхитила фигурой в черном мини-платье

В этом наряде Тина снялась для модного глянца Vogue.

Поклонники забросали любимую певицу комплиментами: "- Облачко мое ненаглядное", "Тинушка, солнышко когда фильм? Когда песня? Когда это все?", "Лучик солнца", "Новые фотки,хорошо забытые старые", "Королевская фотосессия", "Спасите меня, я влюбилась в нее", "Ценю каждое мгновение связанное с тобой", "Какая же ты красивая", "Боже, Тина потрясающая! Обожаю этот образ, мейкон и платье на тебе!".

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Тина Кароль, Знаменитости, Певица, Артистка.
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