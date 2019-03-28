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Первая леди Франции Бриджит Макрон появилась на публике в стильном образе

Первая леди Франции Бриджит Макрон появилась на публике в стильном образе
15:12 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Первая леди Франиции Бриджит Макрон - невероятно стильная женщина.

Она очень любит появляться на публике в эффектных нарядах. Несмотря на свой 65-летний возраст, она имеет замечательную фигуру, которую не боится демонстрировать публике.

Последнюю неделю первая Леди осуществляет множество официальных визитов и выходом Поклонники отмечают, что каждый выход отличается отлично подобранными нарядами, которые подчеркивают ее высокий статус и личные достоинства.

Стильный голубой total look от первой леди Франции

Вчера, 27 марта Бриджит вместе с мужем Эммануэлем посетили званый ужин во время завершения визита китайской президентской семьи.

Для выхода жена Президента Франции выбрала короткое платье-пиджак. Таким образом женщина смогла продемонстрировать свои стройные ноги. Образ дополнили туфли-лодочки черного цвета.

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Визит, Официальный визит, Первая Леди, Первая леди Франции, Бриджит Макрон.
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