Возраст не приговор: секрет молодости Виктории Бэкхем

Новости шоу бизнеса: Виктория Бэкхем на своем примере показывает, что молодость не зависит от возраста.

Успешной бизнесвумен Виктории Бэкхем 44. Взглянув на нее, язык не поворачивается возразить о безупречной коже и прекрасной внешности. Доктор бывшей участницы Spice Girls раскрыл секрет ее молодости.

В интервью для журнала Closer Гарольд Лансер - дерматолог из Беверли-Хиллз, рассказал о способе сохранить вечную молодость. Виктория пользуется процедурой Legacy Youth Facial. В комплекс входит тканевая маска из черной икры, инъекция стволовых клеток, светодиодная и кислородная терапия для кожи лица, а на веки дерматолог наносит маску с жемчужной крошкой. После Legacy Youth Facial 2 недели кожа мягкая и приятная на ощупь. Стоит удивительная процедура 1450 долларов.

Удивительного эффекта хватает на 2 недели. А чтобы поддерживать красоту дома, Гарольд Лансер рекомендует средства, которые разработал сам. Покупка баночек обойдется модницам в 1000 долларов.