СМИ: Родители Кейт Миддлтон оказались банкротами

Новости шоу бизнеса: Недавно британские СМИ сообщили о финансовых проблемах родителей Кейт Миддлтон.

Как утверждали журналисты авторитетных изданий, бизнес Майкла и Кэрол Миддлтон начал сдавать свои позиции на британском рынке после того, как на протяжении целых 20 лет входил в список лидеров сферы.

Родители герцогини Кембриджской занимались созданием детских праздников, создавали яркие костюмы и украшения. Однако в последнее время их компания переживает непростые времени. Так, Майкл и Кэрол Миддлтон уже уволили несколько сотрудников, чем насторожили других работников. Поговаривают, они втихаря подыскивают другую работу.

Родители Кейт Миддлтон - Майкла и Кэрол Миддлтон

Будут ли Миддлтоны спасать компанию или же начнут новое дело, пока неизвестно. Никаких комментариев относительно слухов об их банкротстве родители герцогини не давали.