Долгожданный момент: все детали появления будущего члена королевской семьи

Новости шоу бизнеса: В октябре 2018 года Кенсингтонский дворец опубликовал заявление, в котором обьявил о беременности герцогини Сассексской.

В новости было уточнение, что "ребенок родится весной 2019 года". Когда Меган приехала с визитом в Биркенхед, народ услышал от нее уточнение, что конец срока беременности приходиться на конец апреля.

Малыш может появится в день рождения своих родственников. Королева Елизавета II отметит свой день рождения - 21 апреля, принц Луи - 23 апреля, а принцесса Шарлотта - 2 мая.

Многих терзали мысли о поле ребенка. Не так давно в сети появилось видео с вечеринки, посвященной будущему малышу. На столе и декорациях пестрил розовый цвет. Это натолкнуло пользователей на мысль о том, что у Меган и Гарри будет девочка.

Так как народ считает, что у супругов будет девочка, то вероятным именем может стать - Виктория, в честь покойной матери Елизаветы II, королевы Виктории. В СМИ ранее появилась новость, что если родится девочки, принц Гарри назовет ее в честь своей матери - леди Дианы.

Были слухи, что крестными ребенка станут Кейт Миддлтон и принц Уильям. Но это невозможно за традициями Англии. Крестными родителями должны быть друзья родителей или дальние родственники.