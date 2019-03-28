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Долгожданный момент: все детали появления будущего члена королевской семьи

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Долгожданный момент: все детали появления будущего члена королевской семьи
21:34 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В октябре 2018 года Кенсингтонский дворец опубликовал заявление, в котором обьявил о беременности герцогини Сассексской.

В новости было уточнение, что "ребенок родится весной 2019 года". Когда Меган приехала с визитом в Биркенхед, народ услышал от нее уточнение, что конец срока беременности приходиться на конец апреля.

Малыш может появится в день рождения своих родственников. Королева Елизавета II отметит свой день рождения - 21 апреля, принц Луи -  23 апреля, а принцесса Шарлотта - 2 мая. 

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Многих терзали мысли о поле ребенка. Не так давно в сети появилось видео с вечеринки, посвященной будущему малышу. На столе и декорациях пестрил розовый цвет. Это натолкнуло пользователей на мысль о том, что у Меган и Гарри будет девочка.

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Так как народ считает, что у супругов будет девочка, то вероятным именем может стать - Виктория, в честь покойной матери Елизаветы II, королевы Виктории. В СМИ ранее появилась новость, что если родится девочки, принц Гарри назовет ее в честь своей матери - леди Дианы.

Были слухи, что крестными ребенка станут Кейт Миддлтон и принц Уильям. Но это невозможно за традициями Англии. Крестными родителями должны быть друзья родителей или дальние родственники.

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Англия, Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Звезды, Королевская семья, Елизавета II, Меган Маркл, Меган Маркл и принц Гарри, Меган Маркл роды, Меган Маркл беременность.
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