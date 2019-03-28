Рождение звезды состоялось: Самые экстравагантные наряды Леди Гаги

Новости шоу бизнеса: Талантливой певице 28 марта исполнилось 33.

28 марта празднует свой день рождение американская певица, актриса, талантливый композитор и обладательница премии “Оскар” Леди Гага. Звезде эпатажа сегодня исполнилось 33. Давайте вспомним необычные образы певицы.

Самый сумасшедший образ Леди Гага, появившейся в платье из мяса на 27 премии наград MTV Video Music Awards 2010.

В 2011 певица удивила волосами цвета электрик, собранными в пучок, и абсолютно белым нарядом.

На запуске своей линии духов Гага предстала в элегантном образе и поразила золотыми ногтями. Даже Эдвар Руки-ножницы может позавидовать ей.

На премии “Оскар” певица показала всем свою романтичную натура и решила не шокировать общество. Черное, пышное платье в дуэте с белым цветом волос создало обворожительный образ Гаги.

Неизвестно, что так повлияло на вкус певицы, но ее образы стали более женственными и романтичными. Будем ждать новые выходы Леди Гаги в свет , чтобы полюбоваться преображением стиля артистки.