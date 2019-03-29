Потап похвастался талантами сына

Судья шоу "Голос країни" известный украинский певец Потап часто радует снимками и видео со своим сыном Андреем.
На своей странице в Instagram звездный отец опубликовал ролик, на котором 10-летний мальчик танцует.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В видео юный танцор двигается в стиле хип-хоп под новую композицию группы Mozgi под названием "Digitalization".
Большинству подписчиков Потапа понравилось видео. Они оставили множество отзывов под публикацией. "Полный расколколбас молодец Андрюха","Весь в батю", "Мини Потапчик", "Достойная смена растет!)", "Яблоко от яблони... Круто очень", "оторвался по полной", "Классный малый", - пишут в комментариях.