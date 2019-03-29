Потап похвастался талантами сына

Новости шоу бизнеса: Популярный украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) похвастался талантами своего 10-летнего сына Андрея.

Судья шоу "Голос країни" известный украинский певец Потап часто радует снимками и видео со своим сыном Андреем.

На своей странице в Instagram звездный отец опубликовал ролик, на котором 10-летний мальчик танцует.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @potapchiq #navination #digitalization #mozgi Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 28 Мар 2019 в 1:04 PDT

В видео юный танцор двигается в стиле хип-хоп под новую композицию группы Mozgi под названием "Digitalization".

Большинству подписчиков Потапа понравилось видео. Они оставили множество отзывов под публикацией. "Полный расколколбас молодец Андрюха","Весь в батю", "Мини Потапчик", "Достойная смена растет!)", "Яблоко от яблони... Круто очень", "оторвался по полной", "Классный малый", - пишут в комментариях.