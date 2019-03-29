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Вы будете в шоке: Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства

Вы будете в шоке: Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства
21:29 Пт, 29 Март 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Телеведущая "Орла и Решки" дала откровенное интервью.

По словам Жанны Бадовоевой, она получила новое гражданство после того, как вышла замуж за львовского бизнесмена Василия Мельчинина, который родом со Львовщины. Точно неизвестно, когда экс-супруга Алана Бадоева третий раз пошла под венец.

"Я уехала из Киева ... Уже шестой год. Я там ничего не веду, они меня, наверное, забыли. Я работаю в развлекательном слоте, поэтому, в принципе, я развлекаю людей всего мира", – рассказала Жанна Бадоева.

По словам телеведущей, ее возлюбленный сделал предложение, несмотря на итальянский закон о разводе. Согласно документу, который только 3 года назад перестал действовать в стране, после разрыва все имущество мужа, даже наследственное, переходит к жене.

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"Закон был роскошный: при разводе все имущество переходило женщине. Даже если дети не являются его биологическими – мужчина должен был их обеспечивать. А если у него не было работы, то государство подыскивало ее, а все доходы автоматически переводило на счет женщины. 2 или 3 года назад закон отменили. Но это неправильно, потому что мужчины раздевают, забирают у него все", – поделилась Жанна Бадоева.

Телеведущая добавила, что в первые месяцы проживания в Италии ей сложно было привыкнуть к сортировке мусора, за отсутствие которой штрафуют. Кроме этого, Жанна Бадоева долго принимала все правила жизни европейцев, в частности, питания.

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Все по теме:

Италия, Жанна Бадоева, Украинское гражданство, Василий Мельчинин, Отказ от гражданства.
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