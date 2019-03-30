Брэд Питт не финансирует совместный с Анджелиной Джоли благотворительный фонд

Новости шоу бизнеса: Брэд Питт сразу прекратил оказывать финансовую помощь благотворительному фонду MJP после того, как объявил о разводе с Анджелиной Джоли.

Название фонда "MJP" придумали родители и она расшифровывается как Maddox Jolie Pitt Foundation, что говорит о наименовании в честь старшего сына.

Основную финансовую помощь фонд получал с продаж эксклюзивных свадебных фотографий Анджелины Джоли и Брэда Питта.

Представители фонда предоставили данные, согласно которым актриса пожертвовала в фонд 2,8 миллиона долларов в 2016 году, а вот ее экс-возлюбленный не выделил ни копейки. После того, как голливудские звезды объявили о разводе в 2016 году, Брэд Питт не внес на счет фонда Maddox Jolie Pitt Foundation никаких средств.

Что известно о благотворительном фонде MJP?

Maddox Jolie Pitt Foundation был создан в 2003 году. Он отвечает за экологическую безопасность, вопросы образования и создание стабильных и нормальных условий для проживания в малообеспеченных странах мира.

К 2013 году на счет фонда поступило почти 41 млн долларов. Стоит отметить, что 28 миллионов от общей суммы благотворительная организация получила с продаж свадебных фотографий Анджелины Джоли и Брэда Питта.