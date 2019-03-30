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Украинскую певицу MARUV ограбили в аэропорту Борисполь

Украинскую певицу MARUV ограбили в аэропорту Борисполь
19:14 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Скандальная певица MARUV, которая отказалась представлять Украину на Евровидении-2019, стала жертвой мошенников.

Ограбили певицу в одном из крупнейших аэропортов Украины. У нее украли украшения и распотрошили ее чемодан.

О неприятном инциденте,  который произошел с певицей утром 30 марта,  MARUV сообщила на своей странице в Instagram. Эпатажная украинская звезда рассказала во временных историях,  что она пострадала в Международном аэропорту Борисполь от рук злоумышленников.

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Певица возвращалась из Тель-Авива, где накануне давала концерт. По ее словам,  злодеи разбили ее багаж,  на который она ждала после выхода из самолета. Она отметила,  что в списке украденных вещей только бижутерия. По ее мнению,  злодеи подумали,  что это бриллианты и золото,  поскольку все аксессуары исчезли.

MARUV порекомендовала своим поклонникам пристально паковать свой багаж,  чтобы не быть ограбленными,  как она.

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Украина, Instagram, Борисполь, Евровидение, MARUV, Певица MARUV, Украинская певица MARUV, MARUV ограбили, Евровидении-2019.
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