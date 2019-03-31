Яркие цветочные шорты: необычный образ Кати Осадчей

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая удивила поклонников необычным образом. На странице программы Светская жизнь в Instagram появились новые фото звезды с певицами-мамочками в Национальном дворце искусств Украина.
"Яркое детское шоу со звездными певицами-мамочками. Скоро в эфире!", — говорится в подписи к снимкам.
На опубликованных фото Катя Осадчая предстала в желтом костюме с цветами, только вместо штанов – шорты. Образ телеведущая дополнила классическими красными туфлями-лодочками и неизменной оригинальной шляпкой в тон к принту костюма.
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Яскраве дитяче шоу із зірковими співачками-матусями Скоро в ефірі! #svitske #osadcha #яскравідітиукраїни #Kyiv #Ukraine
Катя Осадчая сфотографировалась со звездными мамочками Светланой Тарабаровой, Джамалой и Олей Цибульской.
Поклонникам знаменитости понравился ее образ, они поставили множество лайков на фото, а в комментариях отметили, что и Катя Осадчая и певицы выглядят великолепно.