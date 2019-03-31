Джамала по-особенному призвала украинцев принять участие в президентских выборах

Новости шоу бизнеса: Популярная певица Джамала опубликовала на странице в Instagram чувственное сообщение.

В день президентских выборов она обратилась к украинцам, использовав слова знаменитой поэтессы Лины Костенко.

Джамала по-особенному призвала своих поклонников принять участие в президентских выборах. Она написала отрывок из стихотворения Лины Костенко, после которого посоветовала всем прислушаться к тишине.

"Душа – єдина на землі держава, Де є свобода чиста, як озон. Кордон душі проходить над світами, А там нема демаркаційних зон. Зупинись та послухай тишу..."– написала Джамала.

В Instagram-Stories певица показала, что уже побывала на своем избирательном участке.

Джамала пришла голосовать в стильном джинсовом костюме с ярким рисунком. Звезда не нарушила законов, но не призналась, за кого из кандидатов отдал свой голос.