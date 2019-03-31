Кейт Бекинсейл появилась в полупрозрачном платье на красной дорожке NAACP Image Award

Новости шоу бизнеса: Актриса показала шикарную фигуру в откровенном наряде.

Голливудская актриса Кейт Бекинсейл, которая закрутила роман с 25-летним экс-женихом Арианы Гранде Питом Дэвидсоном, ошеломила стройной фигурой в возрасте 45 лет.

Актриса посетила американскую премию NAACP Image Awards, вручаемую Национальной ассоциацией содействия прогрессу цветного населения за достижения в сферах кино, телевидения, театра, музыки и литературы.

Для выхода на красную дорожку Бекинсейл надела провокационное геометрическую платье от Julien Macdonald. На такой наряд около 448 тысяч гривен.

Платье подчеркивает пышное декольте и узкую талию Кейт. Образ знаменитости дополнили черные босоножки на высоких каблуках.