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Кейт Бекинсейл появилась в полупрозрачном платье на красной дорожке NAACP Image Award

Кейт Бекинсейл появилась в полупрозрачном платье на красной дорожке NAACP Image Award
20:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Актриса показала шикарную фигуру в откровенном наряде.

Голливудская актриса Кейт Бекинсейл, которая закрутила роман с 25-летним экс-женихом Арианы Гранде Питом Дэвидсоном, ошеломила стройной фигурой в возрасте 45 лет.

Актриса посетила американскую премию NAACP Image Awards, вручаемую Национальной ассоциацией содействия прогрессу цветного населения за достижения в сферах кино, телевидения, театра, музыки и литературы.

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Для выхода на красную дорожку Бекинсейл надела провокационное геометрическую платье от Julien Macdonald. На такой наряд около 448 тысяч гривен.

Платье подчеркивает пышное декольте и узкую талию Кейт. Образ знаменитости дополнили черные босоножки на высоких каблуках.

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Стиль, Актриса, Наряд, Выход, Красная дорожка, Кейт Бекинсейл, Голливудский актер, NAACP Image Award.
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