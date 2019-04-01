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Понедельник, 01.04.2019
Популярные мифы и заблуждения, в которые продолжают верить (Фото)
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Популярные мифы и заблуждения, в которые продолжают верить (Фото)

Живя в современном мире, мы ежедневно слышим массу новой информации, достоверность которой порой ставится под сомнение. Сегодня нам говорят, что бананы растут на пальмах, а на следующий день начинают убеждать, что это трава. Или, к примеру, мы всю жизнь думали, что волки воют на луну, а в итоге оказывается, что всё это чья-то выдумка. Многие из этих мифов являются правдой отчасти, другие же и вовсе были взяты с потолка. Так давайте же ударим по безграмотности, разоблачив 19 мифов, в которые верит подавляющее большинство людей.
4tololo.ru
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Мифы, Заблуждения, Выдумки, Недостоверная информация.
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