Популярные мифы и заблуждения, в которые продолжают верить (Фото)

Живя в современном мире, мы ежедневно слышим массу новой информации, достоверность которой порой ставится под сомнение. Сегодня нам говорят, что бананы растут на пальмах, а на следующий день начинают убеждать, что это трава. Или, к примеру, мы всю жизнь думали, что волки воют на луну, а в итоге оказывается, что всё это чья-то выдумка. Многие из этих мифов являются правдой отчасти, другие же и вовсе были взяты с потолка. Так давайте же ударим по безграмотности, разоблачив 19 мифов, в которые верит подавляющее большинство людей.