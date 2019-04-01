Выборы Президента 2019
Скачать
Понедельник, 01.04.2019
Взгляд сквозь века: О каком будущем фантазировали люди сто лет назад (Фото)
1 / 14

Взгляд сквозь века: О каком будущем фантазировали люди сто лет назад (Фото)

На рубеже 20 века шоколад немецкой марки Hildebrand's решил предсказать будущее, показав, как буду жить люди спустя 100 лет. Начиная с января 1900 года компания стала помещать в каждую коробку своего шоколада по одному фантастическому предсказанию будущего. Данные футуристические иллюстрации с 1899 года по 1910-й. Всего немецкая шоколадная компания выпустила 12 таких карточек и вот они перед вами.
4tololo.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

XXI Век, XX век, Предсказания, Hildebrand's.
06:25 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь