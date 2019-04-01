Взгляд сквозь века: О каком будущем фантазировали люди сто лет назад (Фото)

На рубеже 20 века шоколад немецкой марки Hildebrand's решил предсказать будущее, показав, как буду жить люди спустя 100 лет. Начиная с января 1900 года компания стала помещать в каждую коробку своего шоколада по одному фантастическому предсказанию будущего. Данные футуристические иллюстрации с 1899 года по 1910-й. Всего немецкая шоколадная компания выпустила 12 таких карточек и вот они перед вами.