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Актер "50 оттенков серого" стал отцом

Актер "50 оттенков серого" стал отцом
10:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Жена известного голливудского актера Джейми Дорнана Амелия Уорнер родила третьего ребенка - девочку.

Ко дню матери, который отмечается в Великобритании 31 мая, Амелия опубликовала фотографию на своей странице в Instagram фотографию, на которой изображены три пары детской обуви.

Правда, имени и точной даты рождения девочки пока неизвестно.

 
 
 
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So proud of these three glorious girls, it’s an honour being their mummy..feeling incredibly lucky today #happymothersday

Публикация от Amelia Warner (@awarnermusic)

"Невозможно сильно горжусь своими потрясающими девушками. Это такая честь - быть их мамой! Чувствую себя невероятно счастливой", - заявила жена Джейми Дорнана.

Слухи о вероятной беременности супруги британского актера Джейми Дорнана начали распространяться еще летом во время совместного отдыха пары в Италии. Папарацци поймали звездную чету в городе Нерано во время ланча и морской прогулки. Тогда Амелия Уорнер продемонстрировала очевидные изменения в фигуре, однако официального подтверждения тогда еще не было.

Джейми и Амелия познакомились в 2007 году, через пять лет они поженились. В 2012 году они впервые стали родителями: у пары родилась дочь Далси, а три года назад Дорнан во второй раз стал отцом - у супругов родилась дочь Элва.

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