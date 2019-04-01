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Семейство Биберов: Хейли и Джастин порадовали своих подписчиков совместным фото

Семейство Биберов: Хейли и Джастин порадовали своих подписчиков совместным фото
12:07 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Джастин Бибер со своей женой романтично проводят время вместе.

О романе Джастина Бибера и Хейли Болдуин стало известно еще в 2015 году. Тогда отношения звезд продлились всего несколько месяцев, после чего строптивый певец начал встречаться с Селеной Гомес . Неожиданно Джастин Бибер решил прекратить роман с артисткой и вернуться к Хейли . После разрыва он поддерживал Селену и искренне переживал из-за ее госпитализации с нервным срывом.

Когда пара рассказала о своей помолвке, Джастин Бибер приобрел имение в Канаде, стоимость которого достигала более 5 миллионов долларов. Вероятно, после свадьбы пара поселится в роскошном доме.

Популярный певец Джастин Бибер не скрывает своей влюбленности к жене Хейли Болдуин. Об этом артист часто признается во многих комментариях и просит не сравнивать ее с экс-возлюбленной Селеной Гомес. Новые фото новоиспеченных супругов являются лишь доказательством их любви.

Новый снимок Хейли опубликовала на своей странице в Instagram.

 
 
 
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The Biebers

Публикация от Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)

На фото модель позирует бок о бок с мужем Джастином Бибером на яхте на фоне побережья Калифорнии. Девушка, которая для морской прогулки примерила бежевый комбинезон, нежно положила голову на плечо певца.

"Биберы", – коротко прокомментировала фотографию жена Джастина.

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