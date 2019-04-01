Позитивный папочка: Энрике Иглесиас опубликовал забавное видео с детьми

Новости шоу бизнеса: Популярный испанский певец Энрике Иглесиас вместе с женой Анной Курниковой воспитывают двойняшек – сына Николаса и дочь Люси.

Артист может похвастаться не только успехами в карьере, но и счастливым отцовством.

Короткий ролик Энрике опубликовал на своей странице в Instagram. На видео 43-летний Иглесиас показал, как годовалые дети катают его на машинке.

"Типичная суббота", – лаконично подписал видео артист.

Переглянути цей допис в Instagram Typical Saturday Допис, поширений Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 30 Бер 2019 р. о 1:47 PDT

Российская экс-теннисистка Анна Курникова и певец Энрике Иглесиас объявили о своих отношениях еще в 2001 году. После этого пара часто попадала в мировые СМИ: журналисты получали информацию о разрыве отношений, беременности экс-теннисистки и даже нетрадиционной ориентации Иглесиаса. Однако все слухи развеялись, когда знаменитости стали родителями и поселились в роскошном имении.