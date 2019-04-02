Слава Каминская снялась с подросшими детьми для украинского глянца

Новости шоу бизнеса: Так, вчера, 1 апреля на странице Славы в Instagram появился новый снимок.

Украинская певица Слава Каминская опубликовала новый снимок с детьми в Instagram.

Украинская певица Слава Каминская ведет активную жизнь в социальных сетях. Певица регулярно рассказывает подписчикам своего Instagram подробности свой жизни, показывает фотографии из обыденности, делится секретами красоты и радует фотографиями в хорошей форме. Иногда она показывает поклонникам и семейные фотографии с мужем и детьми.

На фото запечатлены ее дети Лаура и Леонард и сама певица вместе с ними. На фото все сидят на кровати и каждый транслирует свою эмоцию: Леонард улыбается на камеру, Слава Каминская смотрит куда-то в сторону и смеется, а Лаура недоумевает и смотрит перед собой. Фотография выглядит очень милой и даже трогательной. В подписи Слава рассказала, что она с детьми снялась для украинского глянца Pink.

"Наш апрель с Pink. Уютно", — подписала снимок певица.

Поклонники принялись обсуждать новую публикацию Славы: "Лаура как всегда", "Манюнька как всегда чем-то недовольная", "Сладкие такие", "Всегда хотела Вам сказать: Вы отличная мама!!! И прекрасная певица", "Лаура смешнючая", "Мило. Радостно. Чудесно", "Слава вы такая нежная стали,очень вам идет быть мамой", "ЛАУРЕ внимания не хватает. Сыну больше внимания!".