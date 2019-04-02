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Леся Никитюк показала уникальное фото 10 лет назад

Леся Никитюк показала уникальное фото 10 лет назад
10:46 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Отметим, что на архивном фото Лесе Никитюк 21 год.

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в своем Instagram архивное фото.

Украинская телеведущая Леся Никитюк — любимица публики. Она прославилась благодаря тревел-шоу Орел и Решка, но даже после завершения своего пути там не перестала быть в центре внимания. Леся поучаствовала в Танцях з зірками 2018, а сейчас она является ведущей шоу Хто проти блондинок?. Кроме этого, Леся много путешествует по миру и снимает собственный видеоблог. Но начинала она, как и многие другие звезды с маленьких сцен в местных ДК.

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В университете Леся начала выступать на сцене в составе местной команды КВН. Чуть позже телезвезда поучаствовала в Бигуди шоу дяди Жоры, а после этого в 2009 году приняла участие в популярной передаче Рассмеши комика. Это было десять лет назад, а на днях в своем Instagram Леся поделилась снимком с того времени. Знаменитость опубликовала его к себе в сторис.

Она трижды пробовала свои силы в конкурсе и сумела заработать не только неплохие деньги, но и славу. После Рассмеши комика, Леся сумела пройти кастинг в популярный проект Орел и Решка, который сделал шоувумен по-настоящему знаменитой.

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Знаменитости, Фото, Архивные снимки, Леся Никитюк.
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