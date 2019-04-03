Катя Бужинская поделилась пикантным фото с отдыха

Популярная украинская певица Катя Бужинская провела зимние праздники на Карибских островах, в Доминикане. Оттуда она привезла не только новый танцевальный хит, но и множество фотографий.
Так, на одном из снимком Бужинская показала поклонникам источником своего вдохновения — морскую звезду. При чем не одну, а сразу две.
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Захотелось на Карибы))#бужинская #бужинська #доминикана #карибы
"Захотелось на Карибы))" — подписала пост артистка.
Отметим, что фотография с обитателями глубин была сделана не случайно. Ранее Катерина Бужинская по секрету сообщила Clutch о том, что новый трек будет на английском языке, а его название переводится как "Морские звезды".
А еще певица поделилась роликом, на котором танцует под зажигетельную музыку. Делает это настолько умело, что тебе, дорогой читатель, тоже захочется пуститься в пляс.