Слава - это сложно: Джиджи Хадид о популярности

Новости шоу бизнеса: 23-летняя модель Джиджи Хадид дала интервью изданию Variety и приняла участие в стильной фотосессии.

Звезда, которая всего за несколько лет успела посотрудничать со множеством модных брендов, рассказала о своей карьере, о Тейлор Свифт и отметила, как тяжело бороться с последствиями славы в эпоху социальных сетей.

Джиджи Хадил может похвастаться лучшими публичными образами, 47 миллионами подписчиков в Instagram и пропуском на самые громкие голливудские вечеринки. Однако, как выяснилось, ей приходится сталкиваться с обратной стороной славы. "Я всегда хотела успеха, хотела иметь творческую свободу и обладать большей силой, чтобы управлять своей жизнью. Слава — это то, с чем я сталкиваюсь каждый день. Это сложно", — призналась Джиджи и утерла слезы с лица.

Хадид извинилась и объяснила свою эмоциональность: "Иногда слава заставляет вас почувствовать, что вы не в силах контролировать свою жизнь. Я думаю, это и правда сложно. Люди постоянно осуждают тебя. Они могут написать заголовки и сформировать о ком-то мнение, основываясь на моменте, вырванном из контекста, или вовсе ошибочном. Я чувствовала себя плохо из-за этого, но в то же время я всегда старалась учиться и совершенствоваться каждый раз, когда допускала ошибки", — рассказал модель.

Джиджи также добавила, что ей во многом помогла ее дружба с Тейлор Свифт, которой она искренне восхищается. Модель призналась, что посетила не меньше десяти концертов на каждом ее турне. "Наша дружба поразительна, ведь я познакомилась с ее песнями еще в детстве. ее пример того, как она проходит через жизненные невзгоды, придает сил: встань, напиши об этом песню, будь честен, вложи в нее все свое сердце и оставайся на связи с людьми", — объяснила Хадид.