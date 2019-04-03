Выборы Президента 2019
Скачать
Среда, 03.04.2019
"Даю вам 24 часа": Зеленский вызвал Порошенко на дебаты
"Даю вам 24 часа": Зеленский вызвал Порошенко на дебаты
"Нафтогаз" подсчитал сумму долга контрагентов
"Нафтогаз" подсчитал сумму долга контрагентов
Шахтер с минимальным счетом обыграл Александрию
Шахтер с минимальным счетом обыграл Александрию
Harry & Meghan: первый трейлер к фильму о принце Гарри и Меган Маркл (Видео)
Harry & Meghan: первый трейлер к фильму о принце Гарри и Меган Маркл (Видео)

Слава - это сложно: Джиджи Хадид о популярности

Слава - это сложно: Джиджи Хадид о популярности
18:13 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: 23-летняя модель Джиджи Хадид дала интервью изданию Variety и приняла участие в стильной фотосессии.

Звезда, которая всего за несколько лет успела посотрудничать со множеством модных брендов, рассказала о своей карьере, о Тейлор Свифт и отметила, как тяжело бороться с последствиями славы в эпоху социальных сетей.

Джиджи Хадил может похвастаться лучшими публичными образами, 47 миллионами подписчиков в Instagram и пропуском на самые громкие голливудские вечеринки. Однако, как выяснилось, ей приходится сталкиваться с обратной стороной славы. "Я всегда хотела успеха, хотела иметь творческую свободу и обладать большей силой, чтобы управлять своей жизнью. Слава — это то, с чем я сталкиваюсь каждый день. Это сложно", — призналась Джиджи и утерла слезы с лица.

Хадид извинилась и объяснила свою эмоциональность: "Иногда слава заставляет вас почувствовать, что вы не в силах контролировать свою жизнь. Я думаю, это и правда сложно. Люди постоянно осуждают тебя. Они могут написать заголовки и сформировать о ком-то мнение, основываясь на моменте, вырванном из контекста, или вовсе ошибочном. Я чувствовала себя плохо из-за этого, но в то же время я всегда старалась учиться и совершенствоваться каждый раз, когда допускала ошибки", — рассказал модель.

Белла и Джиджи Хадид посетили коктейль LVMH Prize в необычных образах

Джиджи также добавила, что ей во многом помогла ее дружба с Тейлор Свифт, которой она искренне восхищается. Модель призналась, что посетила не меньше десяти концертов на каждом ее турне. "Наша дружба поразительна, ведь я познакомилась с ее песнями еще в детстве. ее пример того, как она проходит через жизненные невзгоды, придает сил: встань, напиши об этом песню, будь честен, вложи в нее все свое сердце и оставайся на связи с людьми", — объяснила Хадид.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Карьера, Модель, Интервью, Джиджи Хадид.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Команда Зеленского выдвинула ряд требований к Порошенко
02 Гороскоп на сегодня, 3 апреля 2019: все знаки Зодиака
03 До 15° тепла и снег с дождем: в Украине немного похолодает
04 В Украине будет испытано новейшее ракетное вооружение
05 Приметы и обряды на 3 апреля – Кирилл Катаник, Фомин день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Синоптик рассказал, какой будет погода в Украине на Пасху
Синоптик рассказал, какой будет погода в Украине на Пасху
В НАТО назвали ключевой момент в ситуации с ДРСМД
В НАТО назвали ключевой момент в ситуации с ДРСМД
Кабмин разрешил Нафтогазу снизить цену на газ для населения
Кабмин разрешил Нафтогазу снизить цену на газ
Весна 2019: Удивительные моменты пришедшей весны с разных уголков мира (Фото)
Весна 2019: Удивительные моменты пришедшей весны с разных уголков мира (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь