По-королевски изысканно: королева Летиция в очередной раз очаровала мир своим образом

Новости шоу бизнеса: Королева Испании одела брюки с блузкой, которые выглядели непревзойденно.

Очаровательная Летиция уже давно считается своеобразной иконой стиля в Испании. Каждый ее публичный выход потрясает общественность удачно подобранным нарядом и изящными украшениями. Это она успешно продемонстрировала во время анонсированного мероприятия, посвященного вопросу психологического здоровья нации.

Для выхода 46-летняя королева выбрала черную блузку в белый горох и классические брюки с завышенной талией. Наряд имел металлические вставки, что придало облику Летиции молодежности. Свой образ монарх дополнила туфлями-лодочками и кожаным клатчем.

Не забыла королева Испании и про украшения. Из своей немалой ювелирной коллекции Летиция выбрала лаконичные серьги с бриллиантами. Стильная укладка волос и макияж с акцентом на глаза добавили элегантности в ее look.

Стоит отметить, что в таком скромном элегантном наряде королева Летиция пришла в штаб-квартиру Агентства EFE в Мадриде. Там Ее Величество не только поразила всех своим стилем, но и приняла участие в обсуждении важных социальных вопросов.