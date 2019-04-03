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По-королевски изысканно: королева Летиция в очередной раз очаровала мир своим образом

По-королевски изысканно: королева Летиция в очередной раз очаровала мир своим образом
21:51 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Королева Испании одела брюки с блузкой, которые выглядели непревзойденно.

Очаровательная Летиция уже давно считается своеобразной иконой стиля в Испании. Каждый ее публичный выход потрясает общественность удачно подобранным нарядом и изящными украшениями. Это она успешно продемонстрировала во время анонсированного мероприятия, посвященного вопросу психологического здоровья нации.

Для выхода 46-летняя королева выбрала черную блузку в белый горох и классические брюки с завышенной талией. Наряд имел металлические вставки, что придало облику Летиции молодежности. Свой образ монарх дополнила туфлями-лодочками и кожаным клатчем.

Не забыла королева Испании и про украшения. Из своей немалой ювелирной коллекции Летиция выбрала лаконичные серьги с бриллиантами. Стильная укладка волос и макияж с акцентом на глаза добавили элегантности в ее look.

Роскошное платье и оголенные плечи: королева Летиция ошеломила роскошным образом

Стоит отметить, что в таком скромном элегантном наряде королева Летиция пришла в штаб-квартиру Агентства EFE в Мадриде. Там Ее Величество не только поразила всех своим стилем, но и приняла участие в обсуждении важных социальных вопросов.

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Стиль, Образ, Королева, Летиция, Королева Испании, Королева Летиция.
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