Джамала украсила обложку популярного журнала

Новости шоу бизнеса: Новое фото певица выставила на своей странице в Instagram.

Джамала украсила новый выпуск журнала Harper's Bazaar. Украинская певица рассказала, что ее новое фото связано с журналом. Фотограф должен был поймать момент ожидания выхода на сцену Джамалы.

Джамала рассказала, что всегда старается перед выступлениями мысленно обратиться к каждому слушателю.

"А еще прошу у Бога, чтобы он дал мне силы, любви и тепла, которыми я могу поделиться с каждым слушателем моего концерта", - заявила Джамала.

Пользователи сети также прокомментировали новую фотографию известной певицы.

"Даже на расстоянии тысяч километров твои песни занимают и согревают. А также твои фото, интервью, видео с выступлений. А концерты - это то, к чему я не могу привыкнуть. Это рай, из которого потом так грустно уезжать. В них так много любви. Может быть, звучит слишком высокопарно, но так я чувствую";

"Джамала, вы такая красивая, что глаз не могу отвести от вас";