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Джамала украсила обложку популярного журнала

Джамала украсила обложку популярного журнала
11:05 Сегодня Телеграф u-news.com.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Новое фото певица выставила на своей странице в Instagram.

Джамала украсила новый выпуск журнала Harper's Bazaar. Украинская певица рассказала, что ее новое фото связано с журналом. Фотограф должен был поймать момент ожидания выхода на сцену Джамалы.

Джамала рассказала, что всегда старается перед выступлениями мысленно обратиться к каждому слушателю. 

 
 
 
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Хочу розказати вам історію, пов’язану з цим кадром для @harpersbazaarukraine Задумом фотографа Дмитра Гончарова було спіймати момент, коли я чекаю момент виходу на сцену. Ще тебе ніхто не бачить, ти наодинці з собою. Він розпитував мене: "Про що ти думаєш в цей момент? Думаєш про людей, які прийшли на твій концерт? Чи твої думки десь далеко?" І я відповіла, що завжди намагаюсь звернутися подумки до кожного слухача. А ще прошу у Бога, аби він дав мені сили, любові й тепла, якими я можу поділитися з кожним слухачем мого концерту. Фото: Дмитро Гончаров; стиль: Олена Софієнко; макіяж: @tina_antonenko_makeup ; Зачіски: Денис Яроцький; Асистент стиліста: Анна Маломедова; Арт-директор: Антоніна Латайко; продюсер: Олександр Кутовий #harpersbazaar #jamala

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

"А еще прошу у Бога, чтобы он дал мне силы, любви и тепла, которыми я могу поделиться с каждым слушателем моего концерта", - заявила Джамала.

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Пользователи сети также прокомментировали новую фотографию известной певицы.

"Даже на расстоянии тысяч километров твои песни занимают и согревают. А также твои фото, интервью, видео с выступлений. А концерты - это то, к чему я не могу привыкнуть. Это рай, из которого потом так грустно уезжать. В них так много любви. Может быть, звучит слишком высокопарно, но так я чувствую";

"Джамала, вы такая красивая, что глаз не могу отвести от вас";

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Знаменитости, Фото, Певица, Джамала, Глянец, Популярный журнал.
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