Ирина Федишин похвасталась фигурой в купальнике

Новости шоу бизнеса: Недавно артистка отправилась на заслуженный отдых в теплые края с мужем Виталием и сыном Олегом.

Украинская певица Ирина Федишин отправилась на отдых в теплые края.

Популярная украинская певица Ирина Федишин приобрела широкую известность пару лет назад. Афиши с ее концертами можно было увидеть едва ли ни на каждом биллборде и стенде. Ирина исполняет душевную музыку для и про женщин, а если сравнивать ее с кем-то из украинской эстрады, лучше всего, пожалуй, подойдет Олег Винник. Ирина начала заниматься музыкой в возрасте шести лет, когда ее отец, который хоть и не считал музыку серьезной профессией, подарил ей синтезатор.

Семейство направилось на курорт в Египте, в Шарм-эль-Шейх. На своей странице в Instagram Ирина регулярно публикует снимки с отпуска и радует поклонников свои счастливым солнечным видом. Вчера, 3 апреля, певица опубликовала в профиле снимок, на котором она запечатлена в купальнике на пляже. Поклонники были приятно удивлены.

"Наконец-то могу отдохнуть", — лаконично подписала фото певица.

Поклонники принялись обсуждать новую публикацию артистки: "Красотка Ирина Федишин. Прекрасного отпуска вам, классного вам отдыха", "Хорошего отдыха. Как всегда великолепна", "Вы заслужили!", "Я еще такой Федишин не видел", "Секси, ух молодец, хороша", "Какая молоденькая".