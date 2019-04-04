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Ирина Федишин похвасталась фигурой в купальнике

Ирина Федишин похвасталась фигурой в купальнике
15:32 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Недавно артистка отправилась на заслуженный отдых в теплые края с мужем Виталием и сыном Олегом.

Украинская певица Ирина Федишин отправилась на отдых в теплые края.

Популярная украинская певица Ирина Федишин приобрела широкую известность пару лет назад. Афиши с ее концертами можно было увидеть едва ли ни на каждом биллборде и стенде. Ирина исполняет душевную музыку для и про женщин, а если сравнивать ее с кем-то из украинской эстрады, лучше всего, пожалуй, подойдет Олег Винник. Ирина начала заниматься музыкой в возрасте шести лет, когда ее отец, который хоть и не считал музыку серьезной профессией, подарил ей синтезатор. 

 
 
 
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Нарешті можу відпочити! #іринафедишин #федишин #море #sea #girls #summer #hot #весна #літо #курорт

Публикация от Ірина Федишин Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

Семейство направилось на курорт в Египте, в Шарм-эль-Шейх. На своей странице в Instagram Ирина регулярно публикует снимки с отпуска и радует поклонников свои счастливым солнечным видом. Вчера, 3 апреля, певица опубликовала в профиле снимок, на котором она запечатлена в купальнике на пляже. Поклонники были приятно удивлены. 

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"Наконец-то могу отдохнуть", — лаконично подписала фото певица.

Поклонники принялись обсуждать новую публикацию артистки: "Красотка Ирина Федишин. Прекрасного отпуска вам, классного вам отдыха", "Хорошего отдыха. Как всегда великолепна", "Вы заслужили!", "Я еще такой Федишин не видел", "Секси, ух молодец, хороша", "Какая молоденькая".

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Все по теме:

Отдых, Знаменитости, Стройная фигура, Певица, Артистка, Ирина Федишин.
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