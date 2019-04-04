Популярный украинский певец попал в ДТП

Новости шоу бизнеса: Украинский артист, популярный певец Андрей Кише (Kishe) попал в ДТП.

Популярный украинский исполнитель Kishe, (настоящее имя Андрей Свирский — прим. ред.) попал в дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась в ночь на 4 апреля. Все случилось за доли секунды и артист не справился с управлением автомобиля.

"Перестраивался в левый ряд, столкнулся с водителем на дороге, резко дал по тормозам во время движения. Хорошо, что я боком ушел. Это место очень аварийное, я в такую "котлетку" давно не попадал", - рассказал Кише.

Представители певца заявляют, что авария произошла очень резко, Андрей не сумел сориентироваться и потерял контроль над транспортным средством.

Из-за ДТП пострадала передняя левая часть автомобиля Кише, в частности фары и капот.