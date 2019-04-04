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Популярный украинский певец попал в ДТП

Популярный украинский певец попал в ДТП
14:11 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинский артист, популярный певец Андрей Кише (Kishe) попал в ДТП.

Популярный украинский исполнитель Kishe, (настоящее имя Андрей Свирский — прим. ред.) попал в дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась в ночь на 4 апреля. Все случилось за доли секунды и артист не справился с управлением автомобиля.

"Перестраивался в левый ряд, столкнулся с водителем на дороге, резко дал по тормозам во время движения. Хорошо, что я боком ушел. Это место очень аварийное, я в такую "котлетку" давно не попадал", - рассказал Кише.

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Представители певца заявляют, что авария произошла очень резко, Андрей не сумел сориентироваться и потерял контроль над транспортным средством.

Из-за ДТП пострадала передняя левая часть автомобиля Кише, в частности фары и капот.

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ДТП, Авария, Знаменитости, Певец, Kishe, Андрей Кише.
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