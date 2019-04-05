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Нарушила молчание: Шарлиз Терон прокомментировала свою личную жизнь

Нарушила молчание: Шарлиз Терон прокомментировала свою личную жизнь
11:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Знаменитость призналась, что на данный момент она не находится в отношениях.

Голливудская актриса и фотомодель Шарлиз Терон посетила церемонию награждения CinemaCon Awards, прошедшую в Лас-Вегасе накануне. Во время фотосессии на красной дорожке 43-летняя звезда пообщалась с журналистами, где во время разговора дала ответ на вопрос о своей личной жизни.

Шарлиз Терон прибыла на премию CinemaCon Awards 2019 не просто как зрительница красивого действа, а как победительница в определенной номинации. 43-летняя звезда и ее коллега Сет Роген получили награду в категории "Лучшие комедийные актеры" за съемки в фильме Long Shot ( "Та еще парочка"). Однако во время светского мероприятия Шарлиз Терон не только позировала перед папарацци, но и не отказалась дать комментарий относительно ее личной жизни.

Шарлиз Терон опровергла свой роман с Брэдом Питтом

Я одинока уже около десяти лет. Просто кто-то должен "вырастить" мне пару и подвести познакомиться. Я абсолютно доступна, – призналась 43-летняя Шарлиз Терон.

Стоит отметить, что в январе 2019 года ей приписывали роман с 55-летним Брэдом Питтом. Однако позже она призналась, что она не находится в отношениях и это не более, чем выдумки СМИ.

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Шарлиз Терон, Личная Жизнь, Знаменитости.
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