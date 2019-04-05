"Богиня": Настя Каменских в красном платье произвела фурор в сети

Новости шоу бизнеса: Популярная украинская певица Настя Каменских, она же NK, порадовала поклонников новы фото со съемок клипа на песню Peligroso.

Исполнительница показала фото со съемок своего клипа Peligroso.

На опубликованном в Instagram снимке артистка появилась в откровенном красном платье с высоким разрезом, открытыми плечами и смелым декольте.

"Я так рада поделиться с вами некоторыми закулисными моментами съемок Peligroso (Remix)! Да, там происходило настоящее волшебство, и я горжусь результатом, который мы получили", – подписала поста Каменских.

"Ярко", "Ты очень красивая", "Офигенное платье", "Огненный цветок", "Богиня", - пишут в комментариях.

Напомним, Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, ошарашила сеть слишком откровенным фото.