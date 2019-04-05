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"Богиня": Настя Каменских в красном платье произвела фурор в сети

"Богиня": Настя Каменских в красном платье произвела фурор в сети
15:43 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Популярная украинская певица Настя Каменских, она же NK, порадовала поклонников новы фото со съемок клипа на песню Peligroso.

Исполнительница показала фото со съемок своего клипа Peligroso.

На опубликованном в Instagram снимке артистка появилась в откровенном красном платье с высоким разрезом, открытыми плечами и смелым декольте. 

 
 
 
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I am so happy to share with you some backstage moments of #PeligrosoRemix shooting! Yes, true magic was happening there and I am proud of the result we got ✨ Photo by @maksymgetman

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Настя Каменских рассказала о своей самой заветной мечте

"Я так рада поделиться с вами некоторыми закулисными моментами съемок Peligroso (Remix)! Да, там происходило настоящее волшебство, и я горжусь результатом, который мы получили", – подписала поста Каменских.

"Ярко", "Ты очень красивая", "Офигенное платье", "Огненный цветок", "Богиня", - пишут в комментариях.

Напомним, Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, ошарашила сеть слишком откровенным фото. 

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Знаменитости, Настя Каменских, НК, Peligroso.
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