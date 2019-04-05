Кейт Бекинсейл опубликовала фото без макияжа

Новости шоу бизнеса: Кейт ради разнообразия опубликовала утреннее фото без макияжа, и поклонники с восторгом отметили, что 45-летняя актриса совершенно не выглядит на свой возраст.

если и есть что-то, что Кейт Бекинсейл любит делать стабильно, так это удивлять публику. За последние пару месяцев она успела завести роман с 25-летним комиком, удалить и вернуть обратно аккаунт в Instagram, подарить матери гигантскую секс-игрушку — и это далеко не все.

Несколько часов назад звезда "Другого мира" выложила на странице в Instagram свое очередное фото, на котором предстала без одежды и без грамма макияжа на лице. Кейт Бекинсейл умудрилась похвастаться не только прекрасной кожей, но также знанием крылатых латинских выражений и чувством юмора. Под фото она написала: "Mens sana in corpore sano". В переводе на русский это выражение означает: "В здоровом теле — здоровый дух". "Или, как мы говорим в Чизвике, "Чистая задница — чистая совесть"", — предложила Кейт свой английский вариант перевода.

"Разве можно дать ей 45 лет? Выглядит просто невероятно", — написал один из подписчиков. "Тебе около 25, верно?" — уточнил второй. "Натуральная красота лучше всего. Ты выглядишь вдвое моложе своего возраста", — заверил третий. Это не первый раз, когда Бекинсейл устраивает фотосессию в ванной: в прошлый раз она поразила фанатов сексуальным черным боди с кружевными вставками и пошутила, что "немного поработала сантехником".