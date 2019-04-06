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Холостяк 9 сезон 5 выпуск: максимальное количество свиданий и сюрприз на церемонии роз

Холостяк 9 сезон 5 выпуск: максимальное количество свиданий и сюрприз на церемонии роз
10:32 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

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В новом выпуске Холостяк Никита Добрынин с участницами проекта вернулись в Киев.

Первым свиданием недели стало групповое с Дашей, Софией, Ольгой и Викторией. Никита пригласил девушек в Киевский национальный торгово-экономический университет.

На индивидуальныую беседу первой пошла Даша, которая в ходе беседы призналась, что она не понимает, что такое студенческие годы. Девушка расскала, что начала работать парикмахером сразу же после школы. Сейчас она не только делает прически, но и учит других делать это.

Вернувшись в остальным участницам, Холостяк узнал от Оли, что одна из девушек, а именно Вика, умеет читать реп. Никите захотелось послушать, как она это делает, и девушка исполнила просьбу. После этого они пошли на индивидуальную беседу, где она откровенно рассказала о своей жизни.

Далее был разговор со скованной Софией, которая во время общения с девушками молчала и чувствовала себя неловко. Она рассказала, что сейчас учится в университете, но не чувствует себя его частью.

После этого девушек ждал приятный сюрприз. Они отправились в кинотеатр, где посмотрели архивные снимки Никиты и девушек. Во время просмотра своих снимков Оля просила Холостяка не смотреть на экран. Когда-то девушка носила очки, была блондинкой и охотно декламировала стихи Тараса Шевченко. Конкурентки посчитали ее поведение фарсом.

Холостяк решил повести своенравную Олю в спортзал, ведь она занимается боксом. Девушка призналась, что когда-то была несимпатичная, поэтому ради любимого изменила свою внешность, о чем не жалеет.

В конце Никита поблагодарил девушек за хороший вечер и вручил розу Софии, которая раскрылась перед ним с другой стороны. В этот момент Оля резко встала и хотела выйти из кинозала. Но Холостяк вернул ее и потребовал объяснений, которые девушка так и не дала.

Далее Никита Добрынин записал обращение к девушкам и по радио пригласил Наталью, Юлию и Марину на свидание. Он подготовил для участниц урок сальсы. Девушки тщательно учили танец с Никитой Добрыниным. У одной из девушек - Натальи не все удавалось, как у других, поэтому посреди урока она прихамывая вернулась в комнату.

Никита пригалсил на приватную беседу Юлию, где признался, что чувствует напряжение между ними. Девушка рассказала, что обижается на него за предыдущую церемонию роз. Холостяку Юлия открыла свою тайну о предыдущих отношениях и объяснила, почему держит его на дистанции.

После этого Холостяк вместе с участницами шоу поехал в ресторан на ужин. Следующей на индивидуальную беседу пошла Наталья, которая рассказала, как она будет проявлять себя в отношениях. Ответы участницы слегка смутили Никиту Добрынина, ведь она готова исполнять все прихоти мужа.

Далее Холостяк пообщался с Мариной. Пара обсудила танцевальный вечер, а участница рассказала, почему она не может расслабиться.

В конце свидания розу получила Наталья. Самопожертвование девушки пугает телеведущего, но ее искренность его покорила.

Следущее приглашение на свидание получили Дина и Элизабет. От этого очень расстроилась Лилия, которая за 4 недели пребывания на проекте еще не ходила на свидание с Холостяком. Девушки посоветовали смущенной девушке стать незваной гостьей на свидании.

Участница не повелась на провокации других и осталась ждать свою очередь. А вот Дина и Элизабет отправились на кухню с Никитой, где готовили мозги с крабовым соусом.

Во время приватной беседы Дина призналась, что переживает из-за возможного вылета из проекта. Она еще не познала Никиту, поэтому и не может показать себя настоящую. В то же время в индивидуальном общении с Элизабет Холостяк поинтересовался, как девушка показывает недовольство. Ответ красавицы ему понравился.

Холостяк приготовил особое приглашение для Лилии. Участница получила коробку, в которой были записки с описанием каждой встрече с ней и объяснениями, почему она является особенной. Записки лежали на розах, что растрогало Лилию.

В этот момент на свидании Никита Добрынин попрощался с Диной. Он объяснил, что девушка является для него только другом. Однако Дина только холодно попрощалась, не дав Холостяку объясниться.

Для Лилии телеведущий предложил экстремальное развлечение - скалолазание. Никита морально и физически поддерживал красавицу. Такая забота растрогала ее. Кроме этого, пара выполнила упражнение на доверие, которое Лиля успешно прошла.

Далее Никита пригласил девушку на пикник у костра. Лилия поделилась историей своего нелегкого детства.

В конце встречи Холостяк нежно обнял ее и поцеловал.

Холостяк 9 сезон 4 выпуск: главные события недели

На церемонию вручения роз герой шоу "Холостяк 9 сезон" пришел в хорошем настроении, но без единой розы. Телеведущий объяснил, что хочет больше познать всех девушек, поэтому все девушки остались в проекте.

"Вы очень ценны для меня, поэтому следующую неделю я хочу начать с вами", – сказал Никита Добрынин.

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