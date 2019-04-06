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Ослепительная красотка: Рианна зажгла на вечеринке в Лондоне

Ослепительная красотка: Рианна зажгла на вечеринке в Лондоне
11:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Рианна устроила вечеринку, на которой появилась в невероятном образе.

31-летняя барбадосская певица Рианна, которая увлеклась дизайном и выпуском бельевого бренда Savage x Fenty, перезапустила линейку хайлайтеров для тела своего косметического бренда Fenty Beauty. В честь этого знаменитость устроила шумную вечеринку в Лондоне.

Для публичного выхода знаменитость подготовила яркий total look. Рианна надела мини-платье желтого цвета.

 
 
 
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Her thighs Rihanna leaving her @fentybeauty party in London : backgrid

Допис, поширений Rihanna (@fentyrdaily)

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Дополнили образ певицы остроносые туфли на каблуках в тон и сумочка от Medea. Интересным акцентом стали очки также от собственного бренда Fenty.

На вечеринке Рианна спела одну из своих песен и развлекла гостей зажигательными танцами.

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