Ослепительная красотка: Рианна зажгла на вечеринке в Лондоне

Новости шоу бизнеса: Рианна устроила вечеринку, на которой появилась в невероятном образе.

31-летняя барбадосская певица Рианна, которая увлеклась дизайном и выпуском бельевого бренда Savage x Fenty, перезапустила линейку хайлайтеров для тела своего косметического бренда Fenty Beauty. В честь этого знаменитость устроила шумную вечеринку в Лондоне.

Для публичного выхода знаменитость подготовила яркий total look. Рианна надела мини-платье желтого цвета.

Дополнили образ певицы остроносые туфли на каблуках в тон и сумочка от Medea. Интересным акцентом стали очки также от собственного бренда Fenty.

На вечеринке Рианна спела одну из своих песен и развлекла гостей зажигательными танцами.