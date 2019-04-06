Выборы Президента 2019
Скачать
Суббота, 06.04.2019
Оккупанты допустили координатора ОБСЕ к украинским заложникам в Донецке
Оккупанты допустили координатора ОБСЕ к украинским заложникам в Донецке
Луценко обратился к кандидатам: Я за дебаты в библиотеке
Луценко обратился к кандидатам: Я за дебаты в библиотеке
Ибрагимович помог Лос-Анджелес Гэлакси обыграть Ванкувер Уайткэпс (Видео)
Ибрагимович опять забил в МЛС (Видео)
Приметы и обряды на 6 апреля – День Якова, День Захара Постника
Приметы и обряды на 6 апреля – День Якова, День Захара Постника

"Украинская Джоли": Леся Никитюк поразила поклонников новым фото

"Украинская Джоли": Леся Никитюк поразила поклонников новым фото
11:49 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Экс-ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" Леся Никитюк продемонстрировала роскошный образ за рулем.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк активно ведет свой аккаунт в социальной сети Instagram. Она регулярно публикует фото в провокационных образах и показывает фанатам свою жизнь без прикрас.

На этот раз "суперблондинка" застряла в пробке по дороге на съемку. Чтобы не терять время зря, она устроила фотосессию прямо на дороге.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

А що ви робите під час заторів в Києві? А что вы делаете во время пробок?#лесяникитюк #пробки #киев

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

"А что вы делаете во время пробок?" - подписала кадр Никитюк.

Ослепительная красотка: Рианна зажгла на вечеринке в Лондоне

Подписчики Леси Никитюк пришли в восторг от смелого фото своей любимицы. Некоторые даже сравнили телезвезду со знаменитой голливудской красавицей Анджелиной Джоли.

"Настоящая украинская красавица", "Так вот из-за кого пробки", "Леся, ты богиня!! И тут не теряешь время попусту", "Что-то на Джоли похожа. В кино, Леся! Бросай эту пробку!", "Какие красивые ноги", "Вау, какая девушка! Очень красивая!", "Вау, Леся! Шик, блеск, красота" - пишут в комментариях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Стиль, Образ, Телеведущая, Украинская телеведущая, Look, Леся Никитюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 6 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Новолуние, 5 апреля: влияние на эмоциональный фон человека
03 Представитель Зеленского: Тимошенко не ответила на предложение вести дебаты
04 Вакарчук обратился к Зеленскому и Порошенко по поводу дебатов
05 Приметы и обряды на 6 апреля – День Якова, День Захара Постника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Выходные в мае 2019: сколько будем отдыхать
Выходные в мае 2019: сколько будем отдыхать
Прогноз погоды на 6 апреля: солнечно, местами до +20°
Прогноз погоды на 6 апреля: солнечно, местами до +20°
КПВВ &quot;Гнутово&quot; и &quot;Марьинка&quot; временно не работают
КПВВ "Гнутово" и "Марьинка" временно не работают
&quot;Только чудо&quot;: певица Lama снялась в новом украинском фильме
"Только чудо": певица Lama снялась в новом украинском фильме
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь