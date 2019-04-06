"Украинская Джоли": Леся Никитюк поразила поклонников новым фото

Новости шоу бизнеса: Экс-ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" Леся Никитюк продемонстрировала роскошный образ за рулем.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк активно ведет свой аккаунт в социальной сети Instagram. Она регулярно публикует фото в провокационных образах и показывает фанатам свою жизнь без прикрас.

На этот раз "суперблондинка" застряла в пробке по дороге на съемку. Чтобы не терять время зря, она устроила фотосессию прямо на дороге.

"А что вы делаете во время пробок?" - подписала кадр Никитюк.

Подписчики Леси Никитюк пришли в восторг от смелого фото своей любимицы. Некоторые даже сравнили телезвезду со знаменитой голливудской красавицей Анджелиной Джоли.

"Настоящая украинская красавица", "Так вот из-за кого пробки", "Леся, ты богиня!! И тут не теряешь время попусту", "Что-то на Джоли похожа. В кино, Леся! Бросай эту пробку!", "Какие красивые ноги", "Вау, какая девушка! Очень красивая!", "Вау, Леся! Шик, блеск, красота" - пишут в комментариях.