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"Мастер Шеф. Профессионалы": смотреть онлайн 6 выпуск (Видео)

"Мастер Шеф. Профессионалы": смотреть онлайн 6 выпуск (Видео)
12:15 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Шестой выпуск "МастерШеф. Профессионалы" вышел на экраны 6 апреля.

В новом выпуске шоу участникам пришлось выбирать между честной работой и доносами на коллег.

Судьи кулинарного шоу приготовили участникам новые испытания. В этот раз за дело взялся Эктор Хименес-Браво. Профессиональный повар и ресторатор знает, как вести дела и во что это обходится.

"Участники привыкли, что на кухне как будто в гостях у мамы: электроплиты, девайсы – все бесплатно. Они используют кучу техники: сувид-машины, пароконвектоматы, и тратят больше электроэнергии, чем все прошлые сезоны вместе взятые. Придется научить их экономить", – сказал судья проекта Эктор Хименес-Браво.

Шестой выпуск МастерШеф. Профессионалы посвящен экономии. В первом конкурсе поварам пришлось нелегко: всего за три часа они должны заработать как можно больше денег, чтобы позже потратить их на аренду кухонной техники и приготовление блюд. Их можно было заработать двумя способами – приготовить и продать Эктору как можно больше блюд, или... писать доносы на своих коллег.

Под коробками-загадками повара могли найти свои индивидуальные задания. За каждое удачно приготовленное блюдо они получали от судей определенную сумму. Чем больше поднятых коробок и приготовленных блюд – тем больше заработанных денег.

Но был и другой способ. "Настучав" об ошибках в приготовлении чужого блюда, деньги за него получает доносчик. В этом конкурсе "кляуз" черный фартук получила Надежда Борис – повар из духовной семинарии.

Во втором испытании кулинары всего за час должны были приготовить по три изысканных и оригинальных блюда. Для этого им нужно было арендовать не только сложные кулинарные принадлежности, но и привычные девайсы (от тарелок до ножей и ложек). В условиях ограниченного бюджета некоторым даже пришлось использовать фольгу вместо презентационной посуды.

Лучше всего с заданием справилась желтая команда – правда, неожиданно для всех остальных. А черные фартуки получили Катерина Пескова и Павел Ключник.

В конце выпуска участников традиционно ждала битва черных фартуков. Чтобы остаться на "МастерШеф" тройке худших участников пришлось пройти тест на стрессоустойчивость и несокрушимость. Судьи поручили им приготовить свое коронное блюдо и поместить его в обычную стеклянную банку с крышкой. Дело в том, что еда в банке – популярный тренд на Западе. Повара должны были взять за основу эту идею и дополнить ее своими оригинальными рецептами и презентациями.

"Мастер Шеф. Профессионалы": смотреть онлайн 5 выпуск кулинарного шоу (Видео)

Хуже всего с заданием справилась Надежда Борис, которую называли "душой сезона". Именно она покинула проект в шестом выпуске. Теперь на "МастерШеф. Профессионалы" осталось 12 участников.

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Шоу, Видео, Кулинарное шоу, СТБ, Мастер-шеф, Мастер Шеф. Профессионалы, Мастер Шеф. Профессионалы 6 выпуск..
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