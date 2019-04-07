"Созданы друг для друга": Елена-Кристина Лебедь похвасталась совместными фото с Розенко

Новости шоу бизнеса: На снимках телеведущая буквально светится от счастья.

На днях Елена-Кристина Лебедь опубликовала несколько совместных фото со своим молодым человеком — экс-министром Павлом Розенко.

На нем Елена-Кристина, одетая в красное платье с вышивкой и пальто нежно-розового цвета позирует на вечерней улице в обнимку с Розенко. И хоть геолокацию Кристина не обозначила, некоторые подписчики уверены, что фото сделано в столице Франции — Париже.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ой все, у меня просто нет слов!! Илркомсврльблрптдлдча Публикация от Елена-Кристина Лебедь (@elena_kristina_lebed) 5 Апр 2019 в 1:31 PDT

"Ой все, у меня просто нет слов!! Илркомсврльблрптдлдча" — так подписала фото девушка.

"Не, ну вы созданы друг для друга", "какая же вы все таки красивая пара, радуете очень", "скоро свадьба?", "Мне показалось в каракулях что скоро свадьба", "Слов нет такая счастливая пара" — пишут поклонники Кристины в комментариях.