"Созданы друг для друга": Елена-Кристина Лебедь похвасталась совместными фото с Розенко

На днях Елена-Кристина Лебедь опубликовала несколько совместных фото со своим молодым человеком — экс-министром Павлом Розенко.
На нем Елена-Кристина, одетая в красное платье с вышивкой и пальто нежно-розового цвета позирует на вечерней улице в обнимку с Розенко. И хоть геолокацию Кристина не обозначила, некоторые подписчики уверены, что фото сделано в столице Франции — Париже.
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"Ой все, у меня просто нет слов!! Илркомсврльблрптдлдча" — так подписала фото девушка.
"Не, ну вы созданы друг для друга", "какая же вы все таки красивая пара, радуете очень", "скоро свадьба?", "Мне показалось в каракулях что скоро свадьба", "Слов нет такая счастливая пара" — пишут поклонники Кристины в комментариях.