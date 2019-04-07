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"Созданы друг для друга": Елена-Кристина Лебедь похвасталась совместными фото с Розенко

"Созданы друг для друга": Елена-Кристина Лебедь похвасталась совместными фото с Розенко
12:49 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: На снимках телеведущая буквально светится от счастья.

На днях Елена-Кристина Лебедь опубликовала несколько совместных фото со своим молодым человеком — экс-министром Павлом Розенко.

На нем Елена-Кристина, одетая в красное платье с вышивкой и пальто нежно-розового цвета позирует на вечерней улице в обнимку с Розенко. И хоть геолокацию Кристина не обозначила, некоторые подписчики уверены, что фото сделано в столице Франции — Париже.

 
 
 
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Ой все, у меня просто нет слов!! Илркомсврльблрптдлдча

Публикация от Елена-Кристина Лебедь (@elena_kristina_lebed)

"Ой все, у меня просто нет слов!! Илркомсврльблрптдлдча" — так подписала фото девушка.

 Елена-Кристина Лебедь рассказала о заботе министра Розенко о ней

"Не, ну вы созданы друг для друга", "какая же вы все таки красивая пара, радуете очень", "скоро свадьба?", "Мне показалось в каракулях что скоро свадьба", "Слов нет такая счастливая пара" — пишут поклонники Кристины в комментариях.

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Телеведущая, Розенко, Экс-министр, Елена-Кристина Лебедь.
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