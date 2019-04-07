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Серена Уильямс проболталась о поле будущего ребенка Меган Маркл

Серена Уильямс проболталась о поле будущего ребенка Меган Маркл
19:46 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Герцогиня Сассекская Меган Маркл уже готовится к рождению первенца, роды запланированы на апрель 2019 года.

Лучшая подруга герцогини Серена Уильямс случайно намекнула на пол будущего королевского ребенка.

Об этом Уильямс нечаянно сказала в интервью изданию E! News. Да, теннисистка рассказала о материнстве, а также о проблемах после рождения ребенка.

Она добавила, что часто советует своим беременным подругам быть добрее к себе и в одном из советов вероятно проговорилась о возможном поле ребенка Меган Маркл, якобы это будет девочка.

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"Моя подруга беременна. И она сказала: "Мой ребенок точно будет делать это", я просто посмотрела на нее и подумала: "Нет, она этого не сделает. Нет, это не так", – сказала Уильямс.

Серена не указала, что говорила именно о герцогине Сассекской, но в сети обсуждают, что это точно касалось Маркл.

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Серена Уильямс, Беременность, Принц Гарри, Знаменитости, Королевская семья, Герцогиня, Меган Маркл, герцогиня Сассекская.
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