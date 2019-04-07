Серена Уильямс проболталась о поле будущего ребенка Меган Маркл

Лучшая подруга герцогини Серена Уильямс случайно намекнула на пол будущего королевского ребенка.
Об этом Уильямс нечаянно сказала в интервью изданию E! News. Да, теннисистка рассказала о материнстве, а также о проблемах после рождения ребенка.
Она добавила, что часто советует своим беременным подругам быть добрее к себе и в одном из советов вероятно проговорилась о возможном поле ребенка Меган Маркл, якобы это будет девочка.
"Моя подруга беременна. И она сказала: "Мой ребенок точно будет делать это", я просто посмотрела на нее и подумала: "Нет, она этого не сделает. Нет, это не так", – сказала Уильямс.
Серена не указала, что говорила именно о герцогине Сассекской, но в сети обсуждают, что это точно касалось Маркл.