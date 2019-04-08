Ким Кардашьян рассказала подробно о рождении сына

Новости шоу бизнеса: Мальчика, выношенного суррогатной матерью, думают назвать Роб.

38-летняя Ким Кардашьян и ее 41-летний муж Канье Уэст ждут четвертого ребенка. Не секрет, что у пары появится мальчик, которого родит суррогатная мать.

Уже известно, сколько звездные супруги платят женщине за то, что она выносит и родит им ребенка. К слову, предыдущий малыш, годовалая дочь Чикаго, тоже появилась на свет благодаря суррогатной матери.

А недавно во время реалити "Семейство Кардашьян" Ким заявила, что очень волнуется накануне рождения четвертого ребенка. По словам звезды, пополнение состоится совсем скоро - в мае 2019 года.

Кроме того, на шоу Джимми Киммела Ким Кардашьян призналась, как они с мужем Канье Уэстом планируют назвать еще одного сына. Звезда сообщила, что они рассматривают для ребенка имя Роб - в честь младшего брата Ким.