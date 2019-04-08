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Ким Кардашьян рассказала подробно о рождении сына

Ким Кардашьян рассказала подробно о рождении сына
05:46 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Мальчика, выношенного суррогатной матерью, думают назвать Роб.

38-летняя Ким Кардашьян и ее 41-летний муж Канье Уэст ждут четвертого ребенка. Не секрет, что у пары появится мальчик, которого родит суррогатная мать.

Уже известно, сколько звездные супруги платят женщине за то, что она выносит и родит им ребенка. К слову, предыдущий малыш, годовалая дочь Чикаго, тоже появилась на свет благодаря суррогатной матери.

А недавно во время реалити "Семейство Кардашьян" Ким заявила, что очень волнуется накануне рождения четвертого ребенка. По словам звезды, пополнение состоится совсем скоро - в мае 2019 года.

Кроме того, на шоу Джимми Киммела Ким Кардашьян призналась, как они с мужем Канье Уэстом планируют назвать еще одного сына. Звезда сообщила, что они рассматривают для ребенка имя Роб - в честь младшего брата Ким.

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Ким Кардашьян, Сын Ким Кардашьян, Подробности о рождении сына Кардашьян.
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