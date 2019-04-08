Оля Полякова шокировала поклонников изменениями во внешности

Новости шоу бизнеса: На официальной странице в Instagram украинская исполнительница поделилась видеороликом, в котором показала результаты РФ-лифтинга.

Украинская певица и телеведущая Оля Полякова показала, как делала подтяжку лица, на видео.

Звезды нередко ложатся под нож, чтобы сберечь свою красоту и даже скорректировать изъяны внешности. Однако Оля Полякова нашла способ, как сделать подтяжку лица без хирургического вмешательства.

"Так, я только что сделала на одну часть лица РФ-лифтинг. А на вторую не делала. Вот смотрите, насколько у меня здесь щечка подтянута, и насколько здесь она немножко подвисает. То есть реальный я вижу результат. РФ-лифтинг – сила", – сказала Оля Полякова в видео.

А если верить следующим публикациям Поляковой в историях, после косметической процедуры она отправилась на съемки. Однако селфи после лифтинга знаменитая артистка с поклонниками пока не делилась.