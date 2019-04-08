Полностью восстановилась: Селена Гомес снялась для рекламы сумок

Новости шоу бизнеса: 26-летняя певица и актриса, которая недавно лечила затяжную депрессию, полностью вернулась к рабочему графику.

Так, на днях Селена Гомес снялась для новой коллаборации с брендом Coach, лицом которого она является уже несколько лет.

После длительного лечения в психиатрической больнице Селена Гомес успела презентовать первый видеоклип и продолжить съемки в фильме, первый трейлер которого уже появился в сети. А в начале апреля бренд Coach представил новую рекламную кампанию вместе с 26-летней звездой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Blue Jean Baby. #SelenaGomez #CoachNY Публикация от Coach (@coach) 31 Мар 2019 в 6:35 PDT

Стоит отметить, что сотрудничество Селены Гомес и марки Coach началось в 2017 году. Тогда она официально стала послом (представителем) американского бренда и разработала первую сумку, которая получила название Selena Grace.

Новая коллаборация певицы и марки Coach состоялась также для представления весенней коллекции сумок. На снимках, которые представители бренда опубликовали на странице в Instagram, Селена позировала в будничных образах с аксессуарами из кожи и трендового денима.