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Полностью восстановилась: Селена Гомес снялась для рекламы сумок

Полностью восстановилась: Селена Гомес снялась для рекламы сумок
20:33 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: 26-летняя певица и актриса, которая недавно лечила затяжную депрессию, полностью вернулась к рабочему графику.

Так, на днях Селена Гомес снялась для новой коллаборации с брендом Coach, лицом которого она является уже несколько лет.

После длительного лечения в психиатрической больнице Селена Гомес успела презентовать первый видеоклип и продолжить съемки в фильме, первый трейлер которого уже появился в сети. А в начале апреля бренд Coach представил новую рекламную кампанию вместе с 26-летней звездой.

 
 
 
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Blue Jean Baby. #SelenaGomez #CoachNY

Публикация от Coach (@coach)

 
 
 
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A mini made for the weekend. Where will your patchwork Dreamer take you? #SelenaGomez #CoachNY

Публикация от Coach (@coach)

Стоит отметить, что сотрудничество Селены Гомес и марки Coach началось в 2017 году. Тогда она официально стала послом (представителем) американского бренда и разработала первую сумку, которая получила название Selena Grace.

 
 
 
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Never. Want. To. Let. Go. #SelenaGomez #CoachNY

Публикация от Coach (@coach)

 
 
 
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An #Instagram exclusive: Grab hold of #SelenaGomez's Parker Top Handle before anyone else. For the next 24 hours, shop the new season color exclusively through link in bio. #CoachNY

Публикация от Coach (@coach)

Селена Гомес выпустила новый видеоклип после лечения от депрессии (Видео)

Новая коллаборация певицы и марки Coach состоялась также для представления весенней коллекции сумок. На снимках, которые представители бренда опубликовали на странице в Instagram, Селена позировала в будничных образах с аксессуарами из кожи и трендового денима.

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Реклама, Сумки, Селена Гомес, Coach.
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